Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde görev yapan bakım personeli ve İşgücü Uyum Programı (İUP) personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında ‘Çocuk Yetiştirmede Güncel Konular', Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında ise ‘Madde Bağımlılığı' konuları ele alındı. Eğitimlerde personele çocuk gelişimi, yetiştirme süreçleri ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgiler verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve mutlu bir ortamda yetişmeleri için görev yapan personelimizin bilgi ve donanımını güçlendirmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz eğitimlerle hem çocuk yetiştirme konularında güncel bilgilerin paylaşılmasını hem de bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz. Personelimize yönelik eğitim çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.