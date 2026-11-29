Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Yeşilkent Mahallesi'nde yürütülen çalışma kapsamında 5 iş yeri ziyaret edildi. Ziyaretlerde 36 vatandaşa 112 Acil İhbar Hattı'nın etkin kullanımı, sahte para, iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıttı.

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