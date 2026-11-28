Bilecik'te velilere okul ve aile hayatı eğitimi
Bilecik'te velilere okul ve aile hayatı eğitimi verildi.
Bilecik'te velilere okul ve aile hayatı eğitimi verildi.
Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ‘Aile Eğitim Programı' kapsamında Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Ortaokulu velilerine eğitim verildi. Eğitimde okul ve aile arasındaki iş birliğinin önemi, çocukların gelişiminde ailenin rolü ve sağlıklı aile iletişimi konuları ele alındı. Programda velilere çocukların eğitim sürecinde aile desteğinin önemi anlatıldı. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Çocuklarımızın sağlıklı gelişiminde aile ve okul arasındaki iş birliği büyük önem taşıyor. Ailelerimizin bu konudaki farkındalığını artırmak ve çocuklarımızın gelişim süreçlerine daha güçlü katkı sunmalarını sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
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