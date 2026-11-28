Bilecik'in Bozüyük ilçesinde esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışma kapsamında 36 vatandaşa günümüzde karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri ve dolandırıcılık suçlarının farklı türleri anlatıldı.

Dolandırıcılık girişimlerine karşı alınabilecek önlemler ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapan ekipler, şüpheli durumlarda dikkat edilmesi gereken hususları da anlatarak vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.