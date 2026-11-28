Bilecik'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında şüphe üzerine bir şahıs durduruldu. Şahıs üzerinde yapılan aramada 71,89 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsa, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ile Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından adli işlem yapıldı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.