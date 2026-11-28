Osmaneli İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz, köylerin ihtiyaç ve talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

Kaymakam Tahir Yılmaz, Belenalan, Dereyörük ve Orhaniye köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi Yılmaz, ziyaretleri kapsamında Belenalan Köyü Muhtarı Mehmet Keskin, Dereyörük Köyü Muhtarı İdris Çetin ve Orhaniye Köyü Muhtarı Fehmi Kayretli ile görüştü. Köy sakinleriyle sohbet eden Yılmaz, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. İlgili kurum müdürlerinden iletilen konular hakkında bilgi alan Kaymakam Yılmaz, gerekli değerlendirmelerde bulundu.

"Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledik"

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Kaymakam Tahir Yılmaz, "Vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinlemek, çözüm bekleyen konuları ilgili kurumlarımızla birlikte değerlendirmek amacıyla köy ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Köylerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz" dedi.