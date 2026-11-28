Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsilcisi Osmanelispor, yarın oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Devrek'e hareket etti.

PGL 6. Grup 7. hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Osmanelispor, Zonguldak temsilcisi Devrek Belediyespor'a yarın konuk olacak. Yarın saat 14:00'da Devrek İlçe Stadı'ndan oynayacağı zorlu maçun hazırlıkları sabah yaptığı ter idmanı ile tamamlayan kırmızıyeşilli takım Devrek'e hareket etti. Takımda morellerin yerinde olduğu görülürken, 4 sarı karttan cezalı Mustafa Karakaya'nın dışında eksik veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Kulübün başkanı Akın Okumuş ter idmanını yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izlerken, takıma başarılar dilerdi.

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Zorlu maç öncesi Osmanelispor 9 puanla 6'ıncı sırada haftaya girerken, Devrek Belediyespor ise, 7 puanla 8'inci sırada yer aldı.