Bilecik'te binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 29.11.2026 - 07:21 Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 4 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haceloğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak'taki 4 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ