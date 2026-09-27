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        Bilecik'te bisiklet turu yapıldı

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etknlikler Kurulu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Bilecik'te bisiklet turu yapıldı

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Sürdürülebilirlik ve Sosyal Etknlikler Kurulu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Cumhutiyet Meydanı önünde toplanan bisikletliler, 6 kilometre pedal çevirerek Ormanı'na ulaştı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek için sporun vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

        Ülkedeki tüm bisiklet kulüpleri ve topluluklarının haritasını çıkarmak, yerel çalışmaları görünür kılmak ve federasyon ile iletişimi güçlendirmek amacıyla çalışma başlatıldığını aktaran Yavuz, "Herkese bisiklet alışkanlığı ve buna yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Bisiklet, en sağlıklı sporlardan biridir. Temiz nefes, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak yarınlar için hep birlikte pedal çevirdik. Daha temiz, daha sağlıklı daha yaşanabilir yarınlar için pedallıyoruz." ifadesini kullandı.

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