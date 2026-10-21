Bilecik'te ceviz toplarken hayatını kaybetti

Olay, Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Çaker (54), ceviz topladığı sırada yüksekten düştü. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çaker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çaker'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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