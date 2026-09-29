Bilecik'te firari hükümlü saklandığı kömür deposunda yakalandı
Bilecik'te, 19 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı kömür deposunda yakalandı.
Bilecik'te, 19 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı kömür deposunda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Gece vakti bina veya eklentilerinde hırsızlık" suçundan 19 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.A'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldığı adresi belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kömür deposunda saklanan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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