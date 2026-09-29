Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü S.K. ile otomobildeki yolcular M.N, C.K. ile S.N, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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