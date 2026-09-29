Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        S.K. (64) idaresindeki 07 CIN 511 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Kayıboyu Mahallesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü S.K. ile otomobildeki yolcular M.N, C.K. ile S.N, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsine yenik düşenle vedalaşırız
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        Bahçeli'den fon krizi açıklaması
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Korkunç sözler! "Eşim beni bacaklarımdan tutup aşağı attı!"
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        Razgatlıoğlu'nda HT Spor'a özel açıklamalar!
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        A Milli Takım 4 basamak birden düştü
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Vergide en avantajlı ülkeler hangileri?
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Kanatlar durdu savunmacılar coştu!
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Ünlü yapımcıdan 3,5 milyon euro istediler! Şüphelilerden biri eski damadı çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        "Bir feryat koptu ağzımdan"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor

        Benzer Haberler

        Bilecik'te firari hükümlü saklandığı kömür deposunda yakalandı
        Bilecik'te firari hükümlü saklandığı kömür deposunda yakalandı
        Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Yarım asrı aşkın süredir çamura şekil veriyor
        Yarım asrı aşkın süredir çamura şekil veriyor
        Bilecik'te sahte döviz bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te sahte döviz bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
        Bilecik Valisi Sözer'e ahilik sancağı teslim edildi
        Bilecik Valisi Sözer'e ahilik sancağı teslim edildi
        BŞEÜ'den yeni akademik yılı "oryantasyon" programı
        BŞEÜ'den yeni akademik yılı "oryantasyon" programı