Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Giriş: 29.09.2026 - 16:02 Güncelleme:
Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
S.K. (64) idaresindeki 07 CIN 511 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Kayıboyu Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.K. ile otomobildeki yolcular M.N, C.K. ile S.N, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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