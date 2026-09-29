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        Yarım asrı aşkın süredir çamura şekil veriyor

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te "yılın ahisi" seçilen çömlek ustası 68 yaşındaki Osman Menteş, 56 yıldır çamurdan çeşitli objeler üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Yarım asrı aşkın süredir çamura şekil veriyor

        ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te "yılın ahisi" seçilen çömlek ustası 68 yaşındaki Osman Menteş, 56 yıldır çamurdan çeşitli objeler üretiyor.

        Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde 1958 yılında dünyaya gelen, 12 yaşındayken ağabeyi Ali Menteş'ten çömlekçilik sanatını öğrenmeye başlayan Osman Menteş, 1975'te ağabeyini trafik kazasında kaybedince işlerin başına geçti.

        O günden bu yana köydeki 35 metrekarelik atölyesinde çömlekçilikle uğraşan, şimdiye kadar 15 çırak yetiştiren Menteş, 39. Ahilik Haftası dolayısıyla kentte "yılın ahisi" seçildi.

        Kırşehir'de 19 Eylül'de düzenlenen törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ödülünü alan Menteş, sağlığı elverdikçe mesleğini devam ettirmek istiyor.

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        - "Bazı seramik bölümü öğrencileri, tez hazırlarken bana danışıyor"

        Evli, 3 çocuk ve 7 torun sahibi Osman Menteş, AA muhabirine, mesleğe başladığı zamanlarda pek çok zorluk yaşadığını söyledi.

        Zamanla işleri büyüttüğünü anlatan Menteş, "Halen de çalışmaya devam ediyorum. Birçok üniversiteyle diyaloğum oldu. Bazı seramik bölümü öğrencileri, tez hazırlarken bana danışıyor. Stajyer olarak da geliyorlar. Oğlum ve kızım da seramik bölümü mezunu." diye konuştu.

        Menteş, Kınık köyünde geleneksel çömlekçilik sanatının yaşatılmaya çalışıldığını anlattı.

        Vaktinin çoğunu atölyesinde geçirdiğini belirten Menteş, "Zaman zaman şehir dışına çömlekçilik üzerine çeşitli etkinliklere de gidiyorum. Buralarda sergi açtığım da oluyor." dedi.

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        Menteş, özellikle "astar boyama" üzerine uzmanlaştığına değindi.

        Bu boyama türünün hata kabul etmediğini vurgulayan Menteş, şunları kaydetti:

        "Kütahya veya İznik çinisinde yeniden boyama yapabilirsiniz fakat astar boyamada bu mümkün değil. Zaten belli bir deri sertliğine gelmesi gerekir. Yoksa çalışma yapamazsınız. Fazla sertleşirse de yine çalışamazsınız. Bu dengeyi çok iyi yakalamak lazım."

        Yeni nesillerin de çömlekçilik sanatını devam ettirmesi gerektiğinin altını çizen Menteş, "yılın ahisi" seçilmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Yılın ahisi seçilmem inşallah gençlere bir teşvik olur. Elim ayağım tuttuğu sürece bu atölyede bir şeyleri var etmek istiyorum. Çalışmak, bana kuvvet veriyor." ifadesini kullandı.

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        Gençlere tavsiyelerde bulunan Menteş, "İşlerini layıkıyla yapmalılar. Sebat etmeleri lazım. Sürekli işlerini değiştirirlerse hiçbir konuda başarılı olamazlar. Hataları varsa da hatalarını kabul etmeliler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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