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        Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Söğüt ilçesinde telefonla aradığı kişiyi. kendisini polis olarak tanıtıp ziynet eşyası ve paralarını alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı,

        Çalışmalar kapsamında zanlı B.Y, Bursa'da yakalanıp Söğüt'e getirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        B.Y'nin üzerinde ele geçirilen ziynet eşyaları ile para da sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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