Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Söğüt ilçesinde telefonla aradığı kişiyi. kendisini polis olarak tanıtıp ziynet eşyası ve paralarını alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı,
Çalışmalar kapsamında zanlı B.Y, Bursa'da yakalanıp Söğüt'e getirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
B.Y'nin üzerinde ele geçirilen ziynet eşyaları ile para da sahibine teslim edildi.
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