Bilecik'te kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Giriş: 28.09.2026 - 14:06 Güncelleme:
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
Jandarma ekipleri, Kasımlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan fotokapanca kaydedilen görüntülerde bir grubun define aradığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda İ.Ö, R.K, F.K. ve Ö.D, kaçak kazı yaparken yakalandı.
Yanlarında yeraltı görüntüleme cihazları, dedektör, jeneratör ve çok sayıda ekipman ele geçirilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
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