Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bu arada sürücünün belgesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazada sürücü ile M.K.K. (30) ve E.Ç. (31) yaralandı.

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