Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
F. Ç. (20) idaresindeki 10 LZ 613 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile M.K.K. (30) ve E.Ç. (31) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bu arada sürücünün belgesinin bulunmadığı öğrenildi.
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