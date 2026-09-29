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        Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        F. Ç. (20) idaresindeki 10 LZ 613 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

        Kazada sürücü ile M.K.K. (30) ve E.Ç. (31) yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Bu arada sürücünün belgesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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