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        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobillerin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bilecik'te otomobillerin çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        H.E. (46) yönetimindeki 11 SH 928 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Başköy mevkisi kavşağında R.A. (64) idaresindeki 41 H 1589 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle H.E'nin kullandığı otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada H.E. ile aynı otomobilde bulunan S.E. (40), M.E. (7) ve Z.E. (13) yaralandı.

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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