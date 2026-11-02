Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, D650 karayolu Kerem Ali Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde ilerleyen Abdurrahman S. idaresindeki 34 MOR 081 plakalı otomobil ile Okay K. yönetimindeki motosiklet birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Remzi E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.