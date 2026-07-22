Bilecik'te sahte fatura düzenledikleri iddia edilen 2 zanlı yakalandı

Bilecik'te, sahte fatura düzenledikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Bilecik kent merkezi ve ilçelerinde, komisyon karşılığı sahte fatura düzenledikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Çalışmalarda yakalanan İ.C. ve M.C'nin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, toplam 16 milyon 211 bin lira tutarlı 33 fatura ve 15 senet, 8 firma kaşesi, 5 ajanda ile cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

