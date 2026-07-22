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        Bilecik'te sahte fatura düzenledikleri iddia edilen 2 zanlı yakalandı

        Bilecik'te, sahte fatura düzenledikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 16:35 Güncelleme:
        Bilecik'te sahte fatura düzenledikleri iddia edilen 2 zanlı yakalandı

        Bilecik'te, sahte fatura düzenledikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Bilecik kent merkezi ve ilçelerinde, komisyon karşılığı sahte fatura düzenledikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmalarda yakalanan İ.C. ve M.C'nin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, toplam 16 milyon 211 bin lira tutarlı 33 fatura ve 15 senet, 8 firma kaşesi, 5 ajanda ile cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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