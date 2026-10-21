Bilecik'te yağış kazaya neden oldu: 1 yaralı

Kaza, GölpazarıYenipazar kara yolunda, ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Sümeyra B. yönetimindeki 11 EK 300 plakalı otomobil, Gölpazarı'ndan Yenipazar yönüne seyir halindeyken yağış nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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