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        Bilecik'te yolcu otobüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yolcu otobüsüne arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 23:32 Güncelleme:
        Bilecik'te yolcu otobüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yolcu otobüsüne arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Bilecik-Eskişehir kara yolunda Ahmet Özer (47) idaresindeki 26 BD 458 plakalı kamyonet, Poyra köyü yakınlarında İ.Y. (61) yönetimindeki 34 TD 4083 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce araçtan çıkarılan Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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