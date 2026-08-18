Bilecik'te yolcu otobüsüne çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yolcu otobüsüne arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 18.08.2026 - 23:32 Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, yolcu otobüsüne arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bilecik-Eskişehir kara yolunda Ahmet Özer (47) idaresindeki 26 BD 458 plakalı kamyonet, Poyra köyü yakınlarında İ.Y. (61) yönetimindeki 34 TD 4083 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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