Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitelerinin Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda ulusal düzeyde önemli bir yükseliş kaydettiğini söyledi.

Rektör Kaplancıklı, üniversitelerin Times Higher Education (THE) tarafından Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlanan 2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nda ulusal düzeyde önemli bir yükseliş kaydettiğini belirtti. Rektör Kaplancıklı, "Üniversitemiz, 2026 yılında dünya genelinde yer aldığı 601800 bandındaki konumunu 2027 sıralamasında da koruyarak uluslararası ölçekteki istikrarlı performansını sürdürdü. 2026 yılında 94 ülkeden 911 üniversitenin değerlendirildiği sıralamaya, 2027 yılında 102 ülkeden bin 58 üniversite dâhil edildi. Değerlendirmeye alınan üniversite sayısının yaklaşık yüzde 16 oranında arttığı ve uluslararası rekabetin yoğunlaştığı bu süreçte Üniversitemizin mevcut konumunu koruması, disiplinlerarası araştırma kapasitesinin ve bilimsel üretkenliğinin sürdürülebilirliğine yönelik olumlu bir gösterge oldu. Üniversitemiz, ulusal sıralamada ise dikkat çekici bir ilerleme kaydetti. 2026 yılında Türkiye'den sıralamaya dâhil edilen üniversiteler arasında 54. sırada yer alan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2027 yılında değerlendirmeye alınan üniversite sayısının yükselmesine rağmen 44'üncü sıraya çıkarak 10 basamaklık bir yükseliş gerçekleştirdi. Elde edilen sonuç, üniversitemizin disiplinlerarası araştırmaları geliştirmeye, akademik iş birliklerini güçlendirmeye ve bilimsel çalışmaların niteliğini artırmaya yönelik kurumsal hedefleri açısından önem taşımaktadır. Üniversitemiz, araştırma ve geliştirme kapasitesini güçlendirme, farklı disiplinler arasında ortak çalışma kültürünü yaygınlaştırma ve uluslararası akademik görünürlüğünü artırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.