Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri BŞEÜ'de "Profesyonel Mutfağa Açılan Kapı" etkinliği yapıldı

        BŞEÜ'de "Profesyonel Mutfağa Açılan Kapı" etkinliği yapıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), "Profesyonel Mutfağa Açılan Kapı" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 14:47 Güncelleme:
        BŞEÜ'de "Profesyonel Mutfağa Açılan Kapı" etkinliği yapıldı

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), "Profesyonel Mutfağa Açılan Kapı" etkinliği düzenlendi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek'in yer aldığı etkinlik, BŞEÜ Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında düzenlenen seminerde, aşçılık mesleğinin güncel dinamikleri, gastronomi sektöründe kariyer planlaması, profesyonel mutfak kültürü ile sektörel deneyimler konuşuldu.

        Daha sonra Özrek tarafından "incirli yumurta", "kaymaklı bulgur pilavı" ve "keledoş" adlı yöresel yemekler hazırlandı.

        Etkinlik sayesinde öğrenciler, yöresel mutfak kültürünün teknik boyutlarını gözlemleme ve mesleki deneyimleri öğrenme fırsatı yakaladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Dünyada bir ilk! Yapay zeka aşı tasarladı
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı

        Benzer Haberler

        Yakıt aldıktan saniyeler sonra kaza yaptı
        Yakıt aldıktan saniyeler sonra kaza yaptı
        Bilecik'te motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı
        Bilecik'te motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı
        Bilecik'te Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bisiklet turu yapıldı
        Bilecik'te Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bisiklet turu yapıldı
        Bu kafede her şey nostaljik
        Bu kafede her şey nostaljik
        Türkiye derecesi elde eden öğrencilere başarı belgeleri verildi
        Türkiye derecesi elde eden öğrencilere başarı belgeleri verildi
        Başkan Yıldırım vatandaş ve esnafla buluştu
        Başkan Yıldırım vatandaş ve esnafla buluştu