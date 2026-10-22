Jandarma gazileri yalnız bırakmadı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığa bağlı ekipler gazi ziyaretlerine devam diyor.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığa bağlı ekipler gazi ziyaretlerine devam diyor.
Bilecik'in İnhisar İlçesi Tarpak, köyünde ikamet eden Kıbrıs gazisi Nurettin Kürbağ ve vazife gazisi Cengiz Sinek İlçe Jandarma Komutanlığı çalışanları tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sonunda bir açıklama yapan İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, "Gerçekleştirilen ziyaretlerde, gazilerimiz ve kıymetli aileleri ile sohbet edildi. Jandarma teşkilatının her zaman aziz şehitlerimiz, onların değerli aileleri ve kahraman gazilerimizin yanında olduğu ifade edilmiştir" denildi.
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