Narkotik köpeği uyuşturucuyu kokusundan buldu
Bilecik'te bir eve yapılan operasyona katılan narkotik köpeği, uyuşturucuyu kokusundan buldu.
Bilecik'te bir eve yapılan operasyona katılan narkotik köpeği, uyuşturucuyu kokusundan buldu.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri aldıkları bir istihbarat neticesinde Pazaryeri ilçesi Demirköy Köyü’nde bir eve baskın düzenlendi. KOM Şube, NSM Şube, ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler uyuşturucu arama köpek unsuru ile evde yaptıkları aramalarda 30 gram kenevir tohumu, 65 gram kubar esrar ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirdi. Ev sahibi Y.Ü. jandarma tarafında gözaltına alınırken, hakkında tahkikata başlatıldı.
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