Söğüt'te üstyapı çalışmaları etap etap ilerliyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde üstyapı çalışmaları etap etap ilerliyor.

Söğüt Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Gündüzbey Caddesi'nin mezarlık önünde kalan bölümünde parke taşı döşeme işlemleri tamamlandı. Çalışmaların yeni adresi ise Hükümet Konağı'nın yanında bulunan Zafer Sokak oldu. Bölgede mevcut parke taşlarının sökümüne ve zemin tesviye işlemlerine başlandı. Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından Zafer Sokak'ta yeni parke taşlarının döşenmesine geçilecek. İlçe genelinde üstyapının yenilenmesine yönelik çalışmaların etaplar halinde sürdürüldüğü belirtildi.

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Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili, "Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede yeni parke taşı döşeme çalışmalarına geçilecek. Altyapısını yenilediğimiz şehrimizin üstyapısını da etap etap baştan sona yeniliyor; daha düzenli, güvenli ve konforlu bir Söğüt için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.