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        Vakıflar Genel Müdürlüğü Bilecik'te "Sünnet Şöleni" düzenledi

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bilecik'te düzenlenen "Sünnet Şöleni"nde 25 çocuk sünnet ettirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 21:34 Güncelleme:
        Vakıflar Genel Müdürlüğü Bilecik'te "Sünnet Şöleni" düzenledi

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bilecik'te düzenlenen "Sünnet Şöleni"nde 25 çocuk sünnet ettirildi.

        Söğüt ilçesinde, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve aileleri, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından çocuklar ve aileleri, Bursa Mehteran Derneği takımı eşliğinde Ertuğrul Gazi (Kuyulu) Mescidi'ne kadar yürüdü.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, etkinlikte, 530 yıllık vakıf medeniyeti geleneğini yaşattıklarını söyledi.

        Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü şiar edindiklerini ifade eden Yıldız, "Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, 81 ilde düzenlenen sünnet şölenleriyle evlatlarımızın mutlu anlarına ortak olduk. Sultan 2. Bayezid'in 530 yıllık vakfiyesini yerine getirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

        İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından edilen duanın ardından semazen gösterisi yapıldı, ilahiler okundu.

        Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği şölende, eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi.







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