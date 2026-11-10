Yüzlerce Bilecikli Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Anıtkabir'e koştu

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan gezi turu kapsamında Ankara'ya giden vatandaşlarımız, Anıtkabir ve tarihi yerleri görme imkanı buldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programda yüzlerce Bilecikli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahında ziyaret etti.Bir günlük program kapsamında Ankara'yı gezip görme imkanı bulan Bilecikliler, gezilerinde birinci ve ikinci meclis yanı sıra tarihi mekanları gezdi. 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında yapılan geziye, yüzlerce çocuk, genç ve yaşlı katılırken, geziye ilişkin birçok faydalı bilgiyi elde etme imkanı buldu.

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Bilecik Belediyesi uzman rehberleri eşliğinde tarihi yerleri de gezip görme imkanı bulan vatandaşlar, gezi programından duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.