Bingöl’de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 32 şüpheli yakalanırken, 2 şüpheli tutuklandı. Çalışmalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve kaçak ürünler ele geçirilirken, trafik denetimlerinde 715 işlem yapıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçeler ile KOM, Narkotik, Siber ve Asayiş Şube müdürlüklerince 2027 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 7’si hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 19’u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca 4 şahsa idari para cezası kesildi. Çalışmalar kapsamında 215,97 gram esrar, 840 gram skunk, 10,09 gram metamfetamin, 44 bin boş makaron, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 muşta ele geçirildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli yakalandı. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 23 şahıs yakalanarak adli mercilere intikal ettirildi.

İl genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 6 bin 229 araç kontrol edildi. Denetimlerde 251 motosiklet, 2 bin 407 emniyet kemeri, 800 alkol, 1.388 yük taşımacılığı, 101 okul servisi ve 204 ticari taksi denetimi yapıldı.

Denetimler sonucunda 715 işlem uygulanırken, bunların 376’sı radarhız, 96’sı kırmızı ışık, 101’i yasak park ihlali kapsamında gerçekleştirildi. Ayrıca 2 okul servisine, 39 ticari taksiye ceza kesildi, 12 araç trafikten men edildi.

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.