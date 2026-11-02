Bingöl'de demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
Bingöl'de demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Giriş: 02.11.2026 - 13:07 Güncelleme:
Bingöl'de demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Abdullah Bazencir Köprüsü mevkisinde bir köpeğin demir korkuluklara sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, korkuluktaki demirleri hidrolik ayırıcı yardımıyla genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.
Kurtulan köpek sevinçle ekiplerin yanına koştu.
Köpek, daha sonra başka bir köpekle koşarak bölgeden uzaklaştı.
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