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        Bingöl'de demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

        Bingöl'de demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Bingöl'de demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

        Bingöl'de demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

        Abdullah Bazencir Köprüsü mevkisinde bir köpeğin demir korkuluklara sıkıştığı ihbarı üzerine bölgeye Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, korkuluktaki demirleri hidrolik ayırıcı yardımıyla genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

        Kurtulan köpek sevinçle ekiplerin yanına koştu.

        Köpek, daha sonra başka bir köpekle koşarak bölgeden uzaklaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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