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        Bingöl'de otomobilin çarptığı yayalardan biri hayatını kaybetti

        Bingöl'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Sudenaz Bolluk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Bingöl'de otomobilin çarptığı yayalardan biri hayatını kaybetti

        Bingöl’de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Sudenaz Bolluk hayatını kaybetti.

        Kaza, BingölErzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 DK 405 plakalı otomobil, Bingöl istikametinden seyir halindeyken yolun karşı tarafında bulunan akaryakıt istasyonunun marketine gitmek amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpmış, çarpmanın etkisiyle 2 kişi ağır yaralanmıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi. Ağır yaralı olarak tedavi altında bulunan 17 yaşındaki Sudenaz Bolluk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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