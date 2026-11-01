Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor

        Bingöl'de kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cabbar Peşmen'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Bingöl'de kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cabbar Peşmen'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrılan ve bir daha haber alınamayan Peşmen'in bulunması için AFAD ekiplerince 29 Ekim'de başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

        AFAD, UMKE, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Şimşirpınar köyü kırsalında arama yapıldı.

        13 araç ve 141 personelin katıldığı çalışmalara 2 dron ile destek veriliyor.

        REKLAM

        - Olay

        Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrılan Cabbar Peşmen'den haber alamayan ailesi, ilçedeki yakınlarıyla iletişime geçmiş, Peşmen'in buradaki eve de ulaşmadığının öğrenilmesi üzerine yapılan kayıp ihbarından sonra arama çalışması başlatılmıştı.

        Çalışma kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında 25 Ekim'de evden ayrılan Peşmen'in aynı gün saat 11.27'de Orman İşletme Müdürlüğü ile Yatılı Bölge Okulu civarında olduğu görülmüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Bingöl'de otomobilin çarptığı yayalardan biri hayatını kaybetti
        Bingöl'de otomobilin çarptığı yayalardan biri hayatını kaybetti
        Bingöl'de sonbahar renk cümbüşü oluşturdu
        Bingöl'de sonbahar renk cümbüşü oluşturdu
        Bingöl'de iki otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, 1'i yaralandı
        Bingöl'de iki otomobilin çarptığı yayalardan 1'i öldü, 1'i yaralandı
        Bingöl'de şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi ya...
        Bingöl'de şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi ya...
        Bingöl'de hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Bingöl'de hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 2 ağır yaralı
        Bingöl'de otomobil yayalara çarptı: 2 ağır yaralı