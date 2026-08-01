Bingöl'de hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Karlıova kara yolu Hacılar köyü mevkisinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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