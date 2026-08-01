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        Bingöl'de hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Bingöl'de hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Karlıova kara yolu Hacılar köyü mevkisinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı.

        Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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