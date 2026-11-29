Bingöl'de şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bingöl'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Bingöl'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 LD 439 plakalı otomobil, Bingöl-Solhan kara yolunun Sarıçiçek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
UMKE ekipleri ve vatandaşlar, kazada yan yatan otomobili düzelterek yaralıların araçtan çıkarılmasını sağladı.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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