Bingöl’de trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 65 motosiklet kontrol edilirken, çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 657 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde motosiklet denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 65 motosiklet sorgulandı. Kontrollerde 2 kask takmama, 4 sürücü belgesiz araç kullanma ve kullandırma, 2 dur ihtarına uymama, 1 makas atma ve 1 araç muayenesini yaptırmama olmak üzere toplam 10 trafik ihlali tespit edildi. Tespit edilen ihlaller kapsamında sürücülere toplam 657 bin 719 TL idari para cezası kesildi. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.