Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, yağışların aralıklı sağanak ve yağmur şeklinde görüleceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Bingöl Valiliği’nde yapılan açıklamada; "Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Bingöl genelinde 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 05.00'ten 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar kuvvetli yağış bekleniyor. Beklenen yağışların aralıklı sağanak ve yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ve kar yağışına bağlı görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Başlangıç: 29 Kasım 2026 05.00 Bitiş: 30 Kasım 2026 06.00

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Vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.