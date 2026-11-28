Bingöl'ün kültürünü, doğasını ve yöresel lezzetlerini ön plana çıkarmayı hedefleyen BİNMARK programı kapsamında düzenlenecek yarışmada, özgün fikirler ödüllendirilecek.

Bingöl'ün yöresel ürünlerini tanıtmak, markalaşmalarına destek olmak ve üreticilerin yeni pazarlara ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla Bingöl Yöresel Ürünlerinin Markalaşması ve Bölgesel Kalkınma Stratejik Programı (BİNMARK) gerçekleştirilecek. Bingöl Belediyesi ile Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenecek BİNMARK programı kapsamında, kentin yöresel ürünlerinin markalaşmasına katkı sunacak fikirlerin ortaya çıkarılması amacıyla yarışma düzenleniyor. Üç kategoride gerçekleştirilecek yarışmada dereceye girenlere toplam 100 bin lira ödül verilecek, 9 katılımcıya ise tablet hediye edilecek. 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek program kapsamında, "Yöresel Ürünlerimizin Markalaşmasında Bir Fikrim Var" yarışmasıyla kentin kültürünü, doğasını ve yöresel ürünlerini öne çıkaracak özgün fikirler aranacak.

REKLAM

Yarışmanın 3 kategoride düzenleneceği aktarıldı. "Bingöl'ü Anlat" kategorisinde katılımcılar, kenti ve yöresel ürünlerini en fazla 90 saniyelik video, şarkı, türkü, şiir veya dengbêjlik geleneğinde bir eserle tanıtabilecek. Zazaca, Kürtçe ve Türkçe eserlerin yanı sıra müzik türü konusunda herhangi bir sınırlama bulunmuyor. "Yöresel Lezzetten Yeni Bir Ürün" kategorisinde Bingöl'e ait en az bir yöresel ürün kullanılarak yeni bir yiyecek, içecek veya tarif fikri geliştirilebilecek. Başvuruda ürünün içeriğinin ve hazırlanışının anlatılması yeterli olacak.

"Bingöl'den Bir Hediye" kategorisinde ise kentin doğasını, kültürünü veya yöresel ürünlerini yansıtan hediyelik eşya ya da hediye seti tasarımları değerlendirilecek. Fikirler yazılı anlatım, çizim, dijital tasarım veya yapay zekâ ile oluşturulan görsellerle sunulabilecek. Bu iki kategoride fiziksel numune sunma şartı aranmayacak.

REKLAM

Yarışmada birinciye 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye ise 20 bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca 9 katılımcı tablet kazanacak.

Başvurular 8 Aralık 2026 Salı gününe kadar çevrim içi form üzerinden yapılabilecek. Yarışma sonuçları 12 Aralık 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda açıklanacak.