Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile yol uygulamaları kapsamında Düzağaç ve Yenişehir bölgelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Bingöl’de Emniyet Müdürlüğünce denetimler gerçekleşti. Yapılan uygulamada 450 şahıs, 163 araç ve 20 motosiklet sorgulanırken, 20 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ile ifadeye yönelik araması bulunan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca 11,76 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uygulamalarda yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 şahıs hakkında işlem yapılırken, trafik kurallarını ihlal eden araç ve sürücülere de gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

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Bingöl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçla etkin mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.