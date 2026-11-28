Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda, Peygamber Sevdalıları Vakfı Temsilcisi Bilal Öğüt ile araştırmacı yazar Hüseyin Boğatarhan konuşma yaptı.

Solhan Cevdet Yılmaz Bilim ve Kültür Evi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Okan Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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