BİNGÖL'ün Genç ilçesinde açılan bağlama kursuna katılan Fevziye Tuma (60) ile Leyla Tanyürek Güneş (48), enstrüman çalmayı öğrenerek çocukluk hayallerini gerçekleştiriyor. Yaklaşık 75 kişinin başvurduğu kursa devam eden Tuma, "İnsana terapi gibi geliyor. Çalarken severek çalıyorsun, duygulanıyorsun" dedi.

Genç ilçesindeki Şehit Hakan Akter Kültür Merkezi’nde kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında bağlama kursu açıldı. Bağlama düzeni ve kısa sap bağlama düzeni olmak üzere iki farklı eğitimin verildiği kurslara, her yaş grubundan yaklaşık 75 kişi başvurdu. Kursa kayıt yaptıran Fevziye Tuma ile Leyla Tanyürek Güneş de hem müziğe olan tutkularını sürdürüyor hem de bağlama çalmayı öğreniyor.

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'KÜLTÜR VE SANATIN YAŞI OLMAZ'

Kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık verdiklerini belirten Kültür Merkezi Müdürü Ercan Şenlik, "Kurumumuzun asli görevlerinden biri de kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık vermek. Bu anlamda bu yıl bağlama kurslarımızı açtık, çok da güzel talepler aldık. Şu an toplamda 75 başvuru aldık ki çok güzel bir rakam. İki hocamızla, bağlama düzeni ve kısa sap bağlama düzeni olmak üzere iki ayrı kursumuz var. İnşallah bundan sonra da bu anlamda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Sonrasında da koro ile folklor kurslarımızla da devam edeceğiz. Yaş farkı gözetmiyoruz. Çünkü kültür ve sanatın yaşı olmaz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Sayın Muhammed Burak Akköz’e ve İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Bora Çoban’a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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'BAĞLAMANIN RUHA ÇOK İYİ GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Öğrencilere temel seviyeden eğitim verdiklerini ifade eden Bağlama Kursu Eğitmeni Berzan Tezer, "Burada önce derste temel eğitim olarak bağlamanın tutuş pozisyonları, mızrap tutuş pozisyonları eğitimini veriyoruz. İlk önce başladığımız şeyler bunlar. Burada yaklaşık bir aya yakın bir süredir yeni bir kursa başladık. Amacımız bağlamayı herkese duyurmak ve sevdirmek. Çünkü böyle bir enstrümanın insanlar tarafından bilinmesi gerekir. Bağlamanın insanın ruhuna, psikolojisine çok iyi geldiğini düşünüyorum. Zamanla diğer enstrümanların kurslarını da açmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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'MÜZİĞİ ÇOK SEVİYORUM'

Çocukluktan bu yana müziğe ilgi duyduğunu dile getiren Leyla Tanyürek Güneş de "Müziği çok seviyorum. Çocukluktan gelen bir şey, bütün müzik dallarını seviyorum. Çocuklarımın da yapmasını istedim. Onlara gitar, bağlama aldım. Çok şükür hepsi çalıyor. Ancak çok da güzel çalamıyorlar. O yüzden ben kursa geldim ve kayıt yaptırdım. İnşallah kendimizi geliştireceğiz" dedi.

'SEVEREK GELİYORUM'

Bağlama çalmanın kendisine terapi gibi geldiğini söyleyen Fevziye Tuma ise "Bağlama kursuna başladım, gerçekten çok güzel bir şey. İnsana terapi gibi geliyor. Çalarken severek çalıyorsun, duygulanıyorsun. Bir de ünlü üstatları dinleyince insan etkileniyor. Severek geliyorum. Zaten öğrenme isteği hep içimde vardı. Öğrenmeyi seviyorum" diye konuştu.