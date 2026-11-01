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        Ahlat'ta dev patatesler görenleri hayretler içerisinde bırakıyor

        Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Bitlis'in Ahlat ilçesinde üretilen yaklaşık 3 kiloluk patatesler görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Ahlat'ta dev patatesler görenleri hayretler içerisinde bırakıyor

        Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Bitlis'in Ahlat ilçesinde üretilen yaklaşık 3 kiloluk patatesler görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden Ahlat, verimli toprakları ve geniş tarım arazileriyle patates üretiminde öne çıkıyor. İlçede yetiştirilen yemeklik ve tohumluk patatesler, Türkiye'nin farklı bölgelerinin yanı sıra yurt dışındaki pazarlara da gönderiliyor. Ahlat'ta patates üretimi yapan Fatih Ak'ın ürünleri arasında ise büyüklükleriyle dikkat çeken patatesler yer alıyor. Herhangi özel bir çalışma olmaksızın normal yemeklik patates üretimi gerçekleştiren Ak'ın hasat ettiği ürünlerden bazıları 2 kilogramın üzerine çıkarken, en büyüklerinin ağırlığı 3 ise kilograma kadar yaklaşıyor.

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        Patates almak için üreticinin yanına gelen vatandaşlar, alışık oldukları patates boyutlarının çok üzerindeki ürünleri görünce hayret yaşıyor. Bazı patateslerin tek başına birkaç kişilik yemek hazırlamaya yetecek büyüklükte olması dikkat çekerken, vatandaşlar dev patatesleri yakından inceleyerek cep telefonlarıyla görüntülüyor. Ahlat'ın önemli bir patates üretim merkezi olduğunu belirten üretici Fatih Ak, "Ahlat ilçemiz önemli patates üretim merkezlerinden biridir. Biz de uzun yıllardır burada patates üretimi yapıyoruz. Tohumluk, yemeklik, kızartmalık ve cipslik dediğimiz farklı çeşitlerde üretim gerçekleştiriyoruz. Şu anda hasat dönemindeyiz. Ürettiğimiz patateslerin arasında zaman zaman böyle büyük, devasa ürünler çıkabiliyor. Özellikle patates satın almaya gelen vatandaşlar bu büyüklükteki patatesleri görünce şaşırıyor. Biz artık alıştık, üretimimiz sırasında benzer büyüklükte patateslerle karşılaşabiliyoruz. Vatandaşların ilgisini görmek ve yetiştirdiğimiz ürünlerin bu şekilde dikkat çekmesi bizi de mutlu ediyor" dedi.

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        Patates satın almak için geldiği sırada devasa büyüklükteki ürünleri gören Veysel Tüzün ise hayatında ilk defa bu büyüklükte bir patatesi yakından gördüğünü belirtti. Tüzün, normalde alışık oldukları patateslerin çok üzerinde bir büyüklükle karşılaştığını söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı Patates Ürün Raporu'na göre Bitlis, 2024 yılında 310 bin 937 ton patates üretimiyle Türkiye'de 9'uncu sırada yer aldı. Bitlis, ayrıca dekara 4 bin 361 kilogram patates verimiyle 2025 yılı verimlilik sıralamasında ilk sırada gösterildi. Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde 50 bin dekardan fazla alanda patates üretimi gerçekleştirilen Bitlis'te, 2025 yılında 250 bin ton rekolte bekleniyordu. Patates üretimi bölge ekonomisine önemli katkı sunarken binlerce mevsimlik tarım işçisine de istihdam sağlıyor.

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        Türkiye'de daha önce de benzer büyüklükte patatesler yetiştirildi. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 2024 yılında yaklaşık 3 kilogram ağırlığında patates yetiştirildiği basına yansımıştı. Guinness Dünya Rekorları'na göre ise dünyanın en ağır patatesi, 2011 yılında İngiltere'de yetiştirilen 4 kilo 980 gramlık ürün olarak kayıtlara geçti.

        Ahlat'ta yetiştirilen ve ağırlıkları 3 kilograma kadar yaklaşan patatesler de bölgenin verimli tarım potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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