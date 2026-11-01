Doğaseverler Nemrut Kalderası Milli Parkı'nın zirvesinde buluştu
Vangölü Aktivistleri Derneği, Tatvan Running Club ile İyilik ve Gönüllüler Derneği iş birliğiyle düzenlenen 9. Nemrut Kalderası Zirve Tırmanışı ve Krater Gölleri Yürüyüşü, 65 doğaseverin katılımıyla gerçekleştirildi.
Vangölü Aktivistleri Derneği, Tatvan Running Club ile İyilik ve Gönüllüler Derneği iş birliğiyle düzenlenen 9. Nemrut Kalderası Zirve Tırmanışı ve Krater Gölleri Yürüyüşü, 65 doğaseverin katılımıyla gerçekleştirildi.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası Milli Parkı’nda düzenlenen etkinlikte doğaseverler, yaklaşık 12 kilometrelik parkurda yürüyerek bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini keşfetti. Etkinlikle doğa sporlarının yaygınlaştırılması, bölgenin turizm potansiyelinin tanıtılması ve doğal alanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.
Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Özel, Nemrut Kalderası’nın korunması ve tanıtılmasının önemine dikkat çekti.
Tatvan Running Club Başkanı Onur Uçak ise doğa sporlarının bölge turizmine ve sağlıklı yaşama katkısının ön plana çıkarıldığını söyledi.
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