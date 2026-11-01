Doğaseverler Nemrut Kalderası Milli Parkı'nın zirvesinde buluştu

Tatvan Running Club Başkanı Onur Uçak ise doğa sporlarının bölge turizmine ve sağlıklı yaşama katkısının ön plana çıkarıldığını söyledi.

Vangölü Aktivistleri Derneği, Tatvan Running Club ile İyilik ve Gönüllüler Derneği iş birliğiyle düzenlenen 9. Nemrut Kalderası Zirve Tırmanışı ve Krater Gölleri Yürüyüşü, 65 doğaseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

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