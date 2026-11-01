Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Doğaseverler Nemrut Kalderası Milli Parkı'nın zirvesinde buluştu

        Doğaseverler Nemrut Kalderası Milli Parkı'nın zirvesinde buluştu

        Vangölü Aktivistleri Derneği, Tatvan Running Club ile İyilik ve Gönüllüler Derneği iş birliğiyle düzenlenen 9. Nemrut Kalderası Zirve Tırmanışı ve Krater Gölleri Yürüyüşü, 65 doğaseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Doğaseverler Nemrut Kalderası Milli Parkı'nın zirvesinde buluştu

        Vangölü Aktivistleri Derneği, Tatvan Running Club ile İyilik ve Gönüllüler Derneği iş birliğiyle düzenlenen 9. Nemrut Kalderası Zirve Tırmanışı ve Krater Gölleri Yürüyüşü, 65 doğaseverin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası Milli Parkı’nda düzenlenen etkinlikte doğaseverler, yaklaşık 12 kilometrelik parkurda yürüyerek bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini keşfetti. Etkinlikle doğa sporlarının yaygınlaştırılması, bölgenin turizm potansiyelinin tanıtılması ve doğal alanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

        Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Özel, Nemrut Kalderası’nın korunması ve tanıtılmasının önemine dikkat çekti.

        REKLAM

        Tatvan Running Club Başkanı Onur Uçak ise doğa sporlarının bölge turizmine ve sağlıklı yaşama katkısının ön plana çıkarıldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Ahlat'ta dev patatesler görenleri hayretler içerisinde bırakıyor
        Ahlat'ta dev patatesler görenleri hayretler içerisinde bırakıyor
        Nemrut Kalderası'nda hafta sonu yoğunluğu
        Nemrut Kalderası'nda hafta sonu yoğunluğu
        Ahlat'ta soğuk havalarla birlikte balık satışları arttı
        Ahlat'ta soğuk havalarla birlikte balık satışları arttı
        Bitlis'te "Gençlik, Kültür ve Kardeşlik Buluşması" düzenlendi
        Bitlis'te "Gençlik, Kültür ve Kardeşlik Buluşması" düzenlendi
        Bitlis'te otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
        Bitlis'te otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
        Nemrut Kalderası beyaza büründü
        Nemrut Kalderası beyaza büründü