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        Bitlis'te "Hizan Karakovan Balı Hasadı Festivali" düzenlendi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Hizan Karakovan Balı Hasadı Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 18:23 Güncelleme:
        Bitlis'te "Hizan Karakovan Balı Hasadı Festivali" düzenlendi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Hizan Karakovan Balı Hasadı Festivali" başladı.

        Hizan Kaymakamlığı, Hizan Belediyesi ve Hizan Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğiyle ilçe merkezinde düzenlenen festivalde arıcılar ballarını sergilerken, vatandaşlara da bal ikram edildi.

        Festivalin açılışında konuşan Vali Ahmet Karakaya, kentin bal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Bitlis'in 303 binin üzerinde arılı kovanla Türkiye'de dördüncü sırada yer aldığını belirten Karakaya, şunları kaydett:

        "Bitlis balı geçen yıl coğrafi işaret tescili aldı. Bu önemli bir aşama. Buna ek olarak, Hizan balının NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine ikram edilmesi de ayrı bir önem taşıyor. Ülkemizdeki karakovanların yüzde 40'ı Bitlis'te bulunuyor. Karakovan varlığı açısından Türkiye'de birinci sıradayız. Bu değeri korumak ve geliştirmek hepimizin görevi. Hizan'da 70 bin 200'ü karakovan olmak üzere 161 bin 458 kovan bulunuyor. İlçede yaklaşık 1000 ton bal üretiliyor."

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        Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da son üç yıldır arıcılık alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Üniversite bünyesinde arı işletmesi ile Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kurduklarını anlatan Elmastaş, bal analiz laboratuvarının da uluslararası akreditasyon aldığını ifade ederek, bal üreticilerini merkeze davet etti.

        Hizan Kaymakamı Mete Öztürk ise festivalle yalnızca balın tanıtımını yapmadıklarını, ilçenin diğer yöresel ürünlerinin de öne çıkarılmasını amaçladıklarını söyledi.

        Hizan'ın verimli topraklarında nar, incir, fıstık ve fındık gibi ürünlerin yetiştirildiğini belirten Öztürk, "Bu topraklarda birçok ürün yetiştiriyoruz. Ancak üretim emek, çaba ve sabır gerektiriyor. Hizanlı vatandaşlarımız da bu emeği ve üretim kültürünü en iyi şekilde yaşatıyor." dedi.

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        Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, karakovan balının NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine ikram edilmesinin ardından ürünün yurt genelinde tanıtımına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini kaydetti.

        Üretici Atlas Öğretmen, "Yöresel lezzetlerimizi tanıtmak için güzel bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirerek ilçemizin bal ve fındık gibi ürünlerini ülke genelinde tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

        İki gün sürecek festivalde stantları gezen protokol üyeleri, ardından karakovan balı hasadına katıldı.

        Programa kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum müdürleri ile belediye başkanları katıldı.

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