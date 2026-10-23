Güroymak Kaymakamı Aykaç, tarihi alanları inceledi

İncelemelere Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Eşref İnal, Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner ile Batman Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Hazal Ceylan Öztürker Demir ve Dr. Öğr. Üyesi M. Erşet Tokat katıldı.

Batman Üniversitesinden akademisyenlerin de katıldığı incelemelerde, ilçenin tarihi değerlerinin bilimsel çalışmalarla araştırılması ve korunmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Aykaç, eserlerin korunması, kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılabilecek çalışmaları ele aldı.

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