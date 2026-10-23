Hizan'da '1'inci karakovan bal hasadı festivali' başladı

BİTLİS’in Hizan ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Karakovan Balı Hasadı Festivali’ başladı. İki gün sürecek festivalde arıcılar sezon boyunca ürettikleri balları sergilerken, ziyaretçilere bal ikram edildi.

Hizan Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Hizan Yerel Eylem Grubu Derneği işbirliğiyle düzenlenen 1’inci Hizan Karakovan Balı Hasadı Festivali’nin açılış programına Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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Festivalde konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis ve Hizan’ın zengin florası ve doğal yapısıyla arıcılık açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Bitlis balının geçen yıl coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Karakaya, "Bitlis balı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında dünya liderlerine tattırılması tanıtım açısından önemli. Bitlis’te 303 binin üzerinde arılı kovan bulunuyor. İllerin kovan sayısı bakımından Türkiye'de dördüncü sıradayız. Türkiye’deki karakovan varlığının yüzde 40’ının Bitlis’te bulunuyor" dedi.

‘HİZAN’DA 70 BİNİ AŞKIN KARAKOVAN’

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Bitlis genelinde yaklaşık 2 bin 100 arıcının yıllık 55 ton civarında bal ürettiğini belirten Vali Karakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arıcılıkta önemli bir yere sahip Hizan’da 70 bin 200’ü karakovan olmak üzere toplam 161 bin 458 kovan bulunuyor. İlçede yaklaşık 1000 ton bal üretiliyor. Arıcılıkta elde edilen başarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar sürdürülecek. Üretimin hem miktar, hem de kalite bakımından daha ileriye taşınmasını hedefliyoruz."

‘HİZAN’IN ÜRETİM KÜLTÜRÜ TANITILMALI’

Hizan Kaymakamı Mete Öztürk de, festivalin yalnızca balın tanıtımına yönelik olmadığını, ilçenin üretim kültürünü ve tarımsal zenginliğini de ön plana çıkardığını söyledi. Hizan’ın nar, incir, fıstık ve fındık gibi çeşitli ürünlerin yetiştirildiği verimli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Öztürk, bu ürünlerin ortaya çıkmasında üreticilerin emeği, sabrı ve çabasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Yaklaşık 3 ay önce ilçede göreve başladığını belirten Öztürk, Hizan’da üretime yönelik gayreti ve ortaya çıkarılan ürünlerin tanıtılması için yürütülen çalışmaları yakından gördüğünü ifade etti.

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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise festivalin Hizan ve Bitlis için önemli bir etkinlik olduğunu belirtti. Üniversite olarak son 3-4 yıldır arıcılık alanında çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

KARAKOVAN BALI HASADI YAPILDI

Katılımcılar festival alanındaki stantları gezerek üreticilerin ürünlerini inceledi. Program, protokol üyelerinin Hizan ilçe merkezinde düzenlenen karakovan balı hasadına katılmasıyla devam etti.