Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki tırın dorsesi yandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde çıkan yangında tır dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 03.10.2026 - 10:43 Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde çıkan yangında tır dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Otoyol üzerinde ilerleyen M.K. idaresindeki 81 FK 144 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı.
Yangını fark ederek aracını emniyet şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.
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