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        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Sis, kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oldu.

        Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler kontrollü seyretti.

        Yetkililer, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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