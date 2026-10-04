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        Gerede'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 21:19 Güncelleme:
        Gerede'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Yunuslar köyü mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye ilk ulaşan jandarma ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle alevlerin ormanlık alana sıçraması engellendi.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı bölgede 5 dönüm alan zarar gördü.

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