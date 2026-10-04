Gerede'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 04.10.2026 - 21:19 Güncelleme:
Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yunuslar köyü mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ilk ulaşan jandarma ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle alevlerin ormanlık alana sıçraması engellendi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı bölgede 5 dönüm alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ