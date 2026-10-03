Bolu'da trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye 30 bin lira ceza kesildi

Sürücü belgesi iptal edilen R.N'ye, çevreyi rahatsız edecek şekilde araç kullanması ve diğer ihlaller nedeniyle toplam 30 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kültür Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda tur atan 14 ACU 586 plakalı SUV tipi araçtan yüksek müzik sesi geldiği ve tehlikeli hareketler yapıldığına ilişkin ihbarlar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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