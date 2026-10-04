Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.
Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Tabiat Parkı, sonbahar renklerinin oluşturduğu manzarada misafirlerine keyifli vakit geçirtiyor.
Göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, piknik alanlarında vakit geçirdi, doğa manzaraları eşliğinde fotoğraf çektirdi.
Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı, yurt içinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistleri de ağırladı.
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