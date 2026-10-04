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        Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

        Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

        Bolu Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladı.

        Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Tabiat Parkı, sonbahar renklerinin oluşturduğu manzarada misafirlerine keyifli vakit geçirtiyor.

        Göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, piknik alanlarında vakit geçirdi, doğa manzaraları eşliğinde fotoğraf çektirdi.

        Özellikle hafta sonunu değerlendirmek isteyen ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı, yurt içinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistleri de ağırladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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